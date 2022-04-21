Цхинвал, , 09:40 — REGNUM Подавляющее число граждан Южной Осетии поддержало идею вхождения в состав России на референдуме 1992 года, но потом его итоги утратили юридическое значение. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов на телеканале «Россия 24».

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

Он рассказал, что в 90-е годы было два референдума: один из них о воссоединении с Россией, а другой — за сохранение СССР. Но после этого жители Южной Осетии проголосовали за независимость республики.

«Эти референдумы, они юридически были перечеркнуты референдумом 2006 года, где вопрос стоял о независимости Республики Южная Осетия», — отметил Бибилов.

Президент подчеркнул, что теперь нужно новое юридическое основание для вхождения республики в состав РФ. Этот референдум нужно провести так, чтобы он соответствовал законодательству Южной Осетии и международному праву.

Напомним Бибилов в конце марта объявил, что будет проводиться референдум о воссоединении Южной Осетии с Россией. Его планируется провести после президентских выборов. Бибилов в ходе голосования 10 апреля прошёл во второй тур, но занял второе место, уступив Алану Гаглоеву.

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