Цхинвал, 21 апреля 2022, 09:40 — REGNUM Подавляющее число граждан Южной Осетии поддержало идею вхождения в состав России на референдуме 1992 года, но потом его итоги утратили юридическое значение. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов на телеканале «Россия 24».

Анатолий Бибилов
Анатолий Бибилов
Kremlin.ru

Он рассказал, что в 90-е годы было два референдума: один из них о воссоединении с Россией, а другой — за сохранение СССР. Но после этого жители Южной Осетии проголосовали за независимость республики.

«Эти референдумы, они юридически были перечеркнуты референдумом 2006 года, где вопрос стоял о независимости Республики Южная Осетия», — отметил Бибилов.

Президент подчеркнул, что теперь нужно новое юридическое основание для вхождения республики в состав РФ. Этот референдум нужно провести так, чтобы он соответствовал законодательству Южной Осетии и международному праву.

Напомним Бибилов в конце марта объявил, что будет проводиться референдум о воссоединении Южной Осетии с Россией. Его планируется провести после президентских выборов. Бибилов в ходе голосования 10 апреля прошёл во второй тур, но занял второе место, уступив Алану Гаглоеву.

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