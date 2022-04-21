Усть-Илимск, Иркутская область, 21 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Нижнеилимском районе Иркутской области обнаружены останки без вести пропавшего мужчины. Подробности 21 апреля сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

МВД В Нижнеилимском районе обнаружены останки без вести пропавшего мужчины

Вчера в ходе проведения ремонтных работ на автодороге «Вилюй» в лесном массиве под упавшим деревом дорожные рабочие обнаружили перевернутый автомобиль ВАЗ. В машине находились скелетированные останки человека.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, останки принадлежат местному жителю, который с сентября прошлого года числился без вести пропавшим. По одной из версий, мужчина погиб в результате аварии. В автомобиле также обнаружены документы на его имя.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2022 года в Томске найдены останки мужчины, пропавшего в 2021 году

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