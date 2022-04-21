Сургут, Югра, , 09:38 — REGNUM Житель города Сургута обратился в суд с заявлением о признании неправильной записи в свидетельстве о рождении его сына и внесении в неё изменений. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

Обложка российского паспорта

В свидетельстве о рождении ребёнка отсутствует фамилия отца, уроженца Азербайджана, которая состоит из трёх одинаковых латинских букв. Отец ребёнка предоставил свои документы, доказывающие, что он является отцом мальчика, и носит именно такую фамилию.

Решением Сургутского городского суда ХМАО от 13 апреля 2022 года заявление жителя города Сургута с фамилией на «три буквы» удовлетворено.