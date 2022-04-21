Москва, , 09:38 — REGNUM В Москве создан единый онлайн сервис «Свои технологии» для поиска поставщиков, партнеров, мер финансовой поддержки и для поддержки импортозамещения, сообщается на портале мэра столицы.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

На цифровой платформе i. moscow появился агрегатор, призванный помочь бизнесу справиться с уходом иностранных партнеров и поставщиков. Он объединил разные решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении.

В новом разделе «Свои технологии» на платформе i. moscow собраны все существующие в Москве инструменты для импортозамещения. Сейчас там представлено 11 программ, но их список будет пополняться.

Как сообщало ИА REGNUM, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» появится центр компетенций в сфере импортозамещения.

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