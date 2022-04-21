Уфа, 21 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. 17 вынужденных переселенцев из Донбасса прибыли в Уфу. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС по региону.

Пресс-служба администрации Воронежа В пункте временного размещения

Сообщается, что 21 апреля в столицу Башкирии прибыли 17 переселенцев из Донбасса, среди них трое несовершеннолетних.

Отмечается, что в настоящее время прибывших размещают в одном из санаториев города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам подготовиться к приему вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины.