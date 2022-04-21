Хабаровск, 21 апреля 2022, 09:50 — REGNUM В Хабаровске местный житель украл арендованный электросамокат по системе кикшеринга и сдал на металолом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
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Владелец электросамоката оценил ущерб в 50 тыс. рублей.
По установленному на транспортном средстве отслеживающему датчику было установлено, что оно находится в пункте приёма металлолома.
Полиция изъяла похищенное имущество и вернула предпринимателю.
По подозрению в краже задержан 49-летний мужчина, который признался, что деньги потратил на спиртное.
Возбуждено уголовное дело — фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в угоне автомобиля.