Хабаровск, , 09:50 — REGNUM В Хабаровске местный житель украл арендованный электросамокат по системе кикшеринга и сдал на металолом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Прокат электросамокатов Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Владелец электросамоката оценил ущерб в 50 тыс. рублей.

По установленному на транспортном средстве отслеживающему датчику было установлено, что оно находится в пункте приёма металлолома.

Полиция изъяла похищенное имущество и вернула предпринимателю.

По подозрению в краже задержан 49-летний мужчина, который признался, что деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело — фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в угоне автомобиля.