Москва, , 09:37 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который на 21-й минуте реализовал пенальти. С 45-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве после удаления хавбека Жана-Филиппа Гбамена.

Таким образом, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России. Также на этой стадии турнира сыграют московское «Динамо», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».

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