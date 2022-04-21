Туринск, Свердловская область, 21 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Туринске Свердловской области местного жителя осудили за убийство его трёхмесячного сына. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга.

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Преступление было совершено 5 апреля 2021 года. У себя дома 24-летний гражданин нанёс младенцу несколько ударов по голове. Поводом для расправы стал плач ребёнка. Мальчик позднее скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых отмечает, что матери ребёнка в этот момент не было дома. Он добавил, что биологические родители младенца не были в браке. Добавим, Свердловский облсуд назначил подсудимому 17 лет колонии строгого режима.