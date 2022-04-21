Баку, , 09:36 — REGNUM Статус Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует повысить до уровня наблюдателя. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Баку.

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«Помимо этого, наши страны осуществляют тесное взаимодействие и в многостороннем формате в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ОТГ, ОИС, СНГ и Движение неприсоединения», — сказал Жапаров.

Он также заявил, что в настоящее время есть все условия, чтобы Азербайджан и Киргизия вышли на качественно новый уровень взаимоотношений. Киргизский лидер поблагодарил Алиеве за поддержку инициативы Бишкека об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами.

Напомним, Азербайджана имеет в ШОС статус партнёра по диалогу. Баку подал заявку на участие в организации в статусе государства-наблюдателя в 2018 году.