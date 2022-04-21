Ярославль, , 09:36 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области оставил без рассмотрения иск о банкротстве скандально известного ООО «ГК «Маист». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Работы «Маиста» в Ярославле City-yaroslavl.ru

Компанию, которая выиграла и не исполнила ряд муниципальных контрактов в Ярославле и области, решил обанкротить её учредитель. Иск был подан в октябре 2021 года.

«Маист» сорвал контракт по благоустройству дворов в Ярославле, парка на Липовой горе, ремонту дороги в Ярославском районе. Правда, доказать, что это произошло по вине подрядчика и включить фирму в реестр недобросовестных, власти так и не смогли.

Судя по всему, иск о банкротстве должен был решить вопросы с оставшимися обязательствами «Маиста», но арбитражный суд оставил его без рассмотрения. Определение суда может быть обжаловано.

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