Ростов-на-Дону, 21 апреля 2022, 09:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил ребёнка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
Инцидент случился вечером 20 апреля на улице Портовой. Водитель Toyota Yaris, по предварительным данным, сбил девятилетнего мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.
Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.