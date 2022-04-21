Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил ребёнка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Инцидент случился вечером 20 апреля на улице Портовой. Водитель Toyota Yaris, по предварительным данным, сбил девятилетнего мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.