Кудымкар, Пермский край, 21 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в убийстве матери. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Freesmi.by Суд

По данным следствия, мужчина осенью 2020 года избил до смерти свою мать. Дома сын нанес женщине, находившейся в беспомощном состоянии, множественные удары руками и ногами, а также неустановленными предметами по голове и телу.

Пермяка обвинили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.