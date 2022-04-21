Магас, , 09:33 — REGNUM В Ингушетии произошел пожар в многоквартирном доме в городе Магасе. При возгорании погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Пожар

Инцидент случился днем 20 апреля в доме по улице Мальсагова № 36. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что очаг возгорания находится в квартире на третьем этаже. В двухкомнатной квартире горела спальня площадью 17 кв. м.

К тушению пожара привлекались 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. При этом ни один человек из числа жильцов дома не пострадал. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Как сообщили в спасательном ведомстве, днем ранее в районе новостроек сельского поселения Плиево Назрановского района Ингушетии произошел пожар в жилом доме. Горела квартира на площади 50 кв. м. Пострадавших и погибших нет.