Москва, 21 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Фракция СРЗП в Госдуме намерена голосовать против кандидатуры Эльвиры Набиуллиной в качестве председателя ЦБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Фракция будет голосовать против кандидатуры Эльвиры Набиуллиной… Политика ЦБ, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, несостоятельна», — заявил Миронов.

Он, в частности, обратил внимание на провалы регулятора в борьбе с инфляцией и указал на ошибочность денежно-кредитной политики в целом. Также парламентарий считает Набиуллину лично ответственной за произошедшее с резервами страны.

«Это человек, который, говоря по-простому, профукал 300 млн долларов, которые были размещены в ценных бумагах в иностранных государствах», — сказал Миронов.

Госдума обсудит кандидатуру Набиуллиной на пост главы Банка России.

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