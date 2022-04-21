Якутск, , 09:44 — REGNUM Якутский национальный круговой танец осуохай намерены исполнить мужчины Якутии, чтобы поддержать участников спецоперации России в защиту Донбасса. Танцевать будут на городской площади 22 апреля. С предложением о проведении такого мероприятия к якутянам обратился певец Якутии Иннокентий Васильев (Лэгэнтэй).

Ысыах в Коломенском ЯСИА

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«Во времена Великой Отечественной войны наши деятели культуры, наши знаменитые артисты по всей стране, и в тылу для народа, и на фронте на передовой делали агитбригады, агитвыступления. Тем самым они поднимали дух народа. Сегодня пришёл такой момент, когда мы, россияне, должны сплотиться, поддержать наше руководство, нашего главнокомандующего, нашего президента страны Владимира Владимировича Путина», — сказал Иннокентий Васильев в своём обращении.

На мужской осуохай он также пригласил главу Якутии Айсена Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Еврейской автономии и ветеран боевых действий Владимир Бобарыкин пожелал военнослужащим России скорейшего возвращения со спецоперации и выразил поддержку решению президента РФ. Он считает, что наша страна даёт единственный шанс народу, который решил сохранить русский язык.