В Якутии военнослужащих России поддержат мужским традиционным хороводом
Якутск, 21 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Якутский национальный круговой танец осуохай намерены исполнить мужчины Якутии, чтобы поддержать участников спецоперации России в защиту Донбасса. Танцевать будут на городской площади 22 апреля. С предложением о проведении такого мероприятия к якутянам обратился певец Якутии Иннокентий Васильев (Лэгэнтэй).
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На мужской осуохай он также пригласил главу Якутии Айсена Николаева.
Как сообщало ИА REGNUM, житель Еврейской автономии и ветеран боевых действий Владимир Бобарыкин пожелал военнослужащим России скорейшего возвращения со спецоперации и выразил поддержку решению президента РФ. Он считает, что наша страна даёт единственный шанс народу, который решил сохранить русский язык.