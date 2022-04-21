Донецк, 21 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа вооруженные украинские формирования 21 раз подвергли обстрелу территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

«За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом киевские боевики использовали для обстрелов реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы, выпустив по территории республики в общей сложности 111 единиц различных боеприпасов.

Кроме того, отмечается, что обстрелам со стороны украинских нацистов подверглись шести населенных пунктов ДНР: Донецк (Кировский и Петровский районы), Горловка, Озеряновка, Железная Балка, Ясиноватая и Александровка.

При этом добавляется, что в результате обстрелов было ранено четыре мирных жителя и погиб один ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Счастье в Луганской Народной Республике в ближайшие дни запустят тепловую электрическую станцию (ТЭЦ), к которой подключат обесточенные киевским режимом районы Харьковской области.