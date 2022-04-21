Москва, 21 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует обстоятельства гибели ребёнка при обстреле города Шахтёрск в ДНР. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ

По предварительным данным, ВСУ запустили ракету, которую средства ПВО ДНР перехватили над городом Шахтёрск. Обломки упали в жилом районе. В результате погиб один ребёнок, четыре человека, в том числе ещё один ребёнок, пострадали.

СК установить подразделение ВСУ, выпустившее ракету, и должностных лиц, ответственных за принятое решение, и даст им правовую оценку. В рамках расследования будет проверена информация об использовании запрещённых боеприпасов.