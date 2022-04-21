Эдмонтон, Канада, , 09:30 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Эвандер Кейн, Дерек Райан, Зак Хайман, Ессе Пульюярви и Коннор Макдэвид. У «Далласа» точными бросками отметились форварды Джейсон Робертсон и Роопе Хинц.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 96 очков. «Даллас» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 91 очком.

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