Орел, , 09:29 — REGNUM Первая партия посылок для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, отправлена Орловской областью 20 апреля. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Партия посылок отправлена из центра помощи «Патриот 57».

Флаг Орловской области

«Двухтонная поддержка от жителей Орловщины уезжает к месту дислокации наших бойцов. В ближайшие дни отправим ещё более пяти тонн собранных посылок. И жители продолжают нести вещи, лекарства, подарки, письма…» — написал губернатор.

Глава регионе подчеркнул, что для военнослужащих посылки — это не только поддержка, это и весточка с родины.

«Среди передаваемых вещей много уникальных и трогательных посылок. Например, домашние пряники с буквой «Z», в каждый из которых вложена записка с молитвой, освященные иконы, оберегающие воинов», — написал Клычков.

Глава региона поблагодарил всех жителей, отозвавшихся на предложение собрать посылки, а также орловских предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, специальную военную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля, её цель — защита Донбасса и денацификация Украины.