Орел, 21 апреля 2022, 09:29 — REGNUM Первая партия посылок для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, отправлена Орловской областью 20 апреля. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Партия посылок отправлена из центра помощи «Патриот 57».
Глава регионе подчеркнул, что для военнослужащих посылки — это не только поддержка, это и весточка с родины.
Глава региона поблагодарил всех жителей, отозвавшихся на предложение собрать посылки, а также орловских предпринимателей.
Как сообщало ИА REGNUM, специальную военную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля, её цель — защита Донбасса и денацификация Украины.