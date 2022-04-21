Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Годовой доход председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского составил 3 млн 130 тыс. рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах и об имуществе депутатов парламента за 2021 год.

Александр Бельский «Единая Россия»

Напомним, до избрания депутатом Заксобрания в сентябре 2021 года Бельский работал вице-губернатором Санкт-Петербурга по внутренней политике.

В собственности Александра Бельского нет ни одного объекта недвижимости. Зато есть объекты в пользовании. Среди них две квартиры (площадью 70 кв. м и 57,9 кв. м), три земельных участка (3383 кв. м, 740 кв. м и 840 кв. м), жилой дом (301 кв. м), строение (232,6 кв. м).

При этом в собственности есть объекты у супруги спикера Закса. Отметим, что годовой доход жены Бельского составил 332 тыс. рублей. У супруги имеется ⅕ доли земельного участка, площадь которого составляет 740 кв. м. Полностью ей принадлежат два земельных участка (3383 кв. м и 840 кв. м). Также супруга владеет строением (232,6 кв. м) и квартирой (57,9 кв. м). Среди транспортных средств в собственности есть Jaguar XF и Mercedes Benz GL 350 CDI 4Matic.

Отметим, что четыре несовершеннолетних ребёнка Александра Бельского пользуются теми же объектами, что и председатель парламента.

Все перечисленные объекты находятся на территории Российской Федерации.

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