Сеул, 21 апреля 2022, 09:28 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 1336 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 122 917.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 90 867 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 674 045.
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