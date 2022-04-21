Сеул, 21 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 1336 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 122 917.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 90 867 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 674 045.

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