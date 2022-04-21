Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Вторая декада апреля в Санкт-Петербурге была солнечной, сухой и прохладной, средняя температура воздуха не превышала +5,3 градусов, это далеко от рекордных значений для этого времени года, сообщил 21 апреля главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По его словам, с 10 по 20 апреля в городе на Неве практически не было осадков, солнце светило каждый день, а средняя температура воздуха за декаду составила +5,3 градуса.

«Это немного, всего лишь 36 значение в ряду самой теплой середины апреля. По сравнению с первой декадой, когда средняя температура была +1,8 градус и периодически наблюдался снег», — отметил он.

Синоптик напомнил, что очень теплыми были середины апреля в 1999, 2000 годах, а в 2021 году воздух прогрелся до +8,5 градусов.

«Но рекордным остается 1920 год со средней декадной температурой +10,5 градусов, которая больше похожа на майскую», — подытожил Колесов.

Отметим, по прогнозу на 21 апреля в Петербурге ожидается без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днём поднимется до +13…+15 градусов, у водоемов местами до +9 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем мало меняться.