Томск, 21 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Томской области утверждена новая мера господдержки промышленных предприятий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

Мера касается компенсации процентной ставки по кредиту на пополнение оборотных средств. При этом кредит должен быть получен в российском банке, а размер компенсации не должен превышать 10% от ставки и не более 5 млн рублей для одного предприятия.

Кроме того, предприятие должно входить в региональный список системообразующих организаций, сохранить среднесписочную численность работников на уровне не менее 90% и зарплату не ниже минимально установленной в регионе.

«Уверен, комплекс мер по поддержке промышленного производства, тесные контакты томских предприятий с наукой и крупнейшими российскими компаниями позволят сохранить высокую динамику отрасли», — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.