Чита, , 09:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 21 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 704 (+12 за минувшие сутки). Вместе с тем 164 264 пациента (+87 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Тяжелобольных насчитывается 25 (-1 за сутки), трое (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число жертв составляет уже 2 2661 человек (+1 за сутки). Это один из наименьших показателей.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 329 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 332 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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