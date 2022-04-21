Орск, Оренбургская область, , 09:25 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области три больницы привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В больнице Pixabay.com

По данным ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения, касающиеся обращения с медицинскими отходами. Нарушителями названы горбольницы №3 и 2, а также областная психиатрическая больница № 3 и Орский онкологический диспансер.

В отношении юрлиц возбудили административные дела. Медучреждения оштрафованы на 10 тыс. рублей каждое. В адрес руководителей больниц и диспансера внесены прокурорские представления об устранении нарушений законодательства. Нарушения частично устранены.