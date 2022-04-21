Ярославль, 21 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле стал лауреатом премии «Золотая маска». Об этом сообщает сайт театра.

Театр им. Ф. Волкова Афиша

В номинации «Лучшие художники в драматическом театре — лучшая работа художника» победителями стали Александр Мохов и Мария Лукка за оформление спектакля «Циолковский».

«Поздравляем художников, наших декораторов и производственные цеха, поздравляем всех артистов, занятых в спектакле, режиссера Бориса Павловича и конечно вас, дорогие зрители!», — сообщается на сайте театра.

Премьера спектакля (режиссёр Борис Павлович) состоялась 3 апреля 2021 года, в преддверии 60-летия первого полёта человека в космос. Церемония вручения «Золотой маски» прошла 20 апреля 2022 года в онлайн формате.