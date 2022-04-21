Сиэтл, США, , 09:24 — REGNUM «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккей

В составе «Сиэтла» шайбы забросили нападающие Коул Линд, Джордан Эберле и Янни Гурд.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились защитник Кейл Макар и нападающий Арттури Лехконен. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 58 очка. «Колорадо» идёт на первом месте в Западной конференции со 116 очками.

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