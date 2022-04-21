Сеул, , 09:24 — REGNUM В первом квартале 2022 года в Южной Корее зафиксировали увеличение поголовья домашней птицы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу стран.

Куры skeeze

Согласно опубликованным данным, с января по март текущего года в Южной Корее насчитывалось 70,43 млн кур-несушек, что на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года их число сократилось на 3% или 2,18 млн голов.

Поголовье уток увеличилось в годовом исчислении на 45,6%, до 5,71 млн голов.

Между тем поголовье мясного крупного рогатого скота увеличилось на 4,1%, до 3,51 млн голов, а поголовье свиней — на 0,2%, до 11,17 млн голов.