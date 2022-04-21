Чебоксары, , 09:23 — REGNUM В Чувашии на участке объездной дороги Чебоксар дорожно-строительные работы выполнены почти на 80%. Реконструкция идёт на участке федеральной трассы М-7 «Волга», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Участок реконструкции трассы М-7 «Волга» в Чувашии https://vtk.rosavtodor.ru/

Речь идёт об отрезке объездной Чебоксар с 637 по 643 км, где расширяется трасса с двух полос до четырёх. В ведомстве отмечают, что завершён основной объём земляных работ, устроено основание дорожной одежды, уложен нижний слой покрытия. Всего обустроят три слоя общей толщиной 21 см, в том числе верхний слой покрытия начнут устраивать в июне.

Кроме того, на участке устроили 20 водопропускных труб, построили два скотопрогона, возводят искусственные сооружения. Так, на 80% завершено строительство развязки на 638-м км, которая позволит равномерно распределить потоки на съезде в сторону города Чебоксары. Мостовики, в частности, возвели опоры, пролётное строение, установили деформационные швы, выполнили гидроизоляцию. В мае приступят к устройству шумозащитных экранов, элементов водоотвода.

На въезде в посёлок Вознесенское, деревни Яуши и Крикакасы построены две одноуровневые развязки с левоповоротными съездами.

Что касается организации безопасности дорожного движения, то на обновляемом участке установят около 6,5 км линий освещения, 7,5 км барьерного ограждения и порядка 400 дорожных знаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии на мосту через реку Средний Аниш в Козловском районе завершили уширение опор, работы планируется завершить в ноябре 2022 года.

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