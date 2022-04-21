Москва, , 09:22 — REGNUM Покупать яйца на ярмарках и рынках Москвы перед Пасхой можно, не боясь за безопасность. Перед продажей яйца проходят обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, сообщается на портале мэра столицы.

Яйца © Pixabay. ivabalk

За месяц сотрудники столичной государственной ветеринарной службы провели 1,3 тыс. лабораторных исследований яиц. Покупать яйца следует только у тех продавцов, чья продукция прошла необходимую проверку.

При покупке нужно обратить внимание на целостность скорлупы и срок годности, который зависит от категории яйца. У диетических яиц он небольшой. Столовые яйца могут храниться при температуре от 0 до + 20 °С в течение 25 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, при покупке кулича в первую очередь нужно обратить на маркировку.

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