Москва, 21 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В двух филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) пресечено хищение бюджетных средств. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Ведомство во взаимодействии с вузом пресекло противоправную деятельность сотрудников и руководства филиалов академии в Ростове-на-Дону и Хабаровске. Средства были выделены на реализацию программы повышения профессиональной квалификации «Системный подход в управлении регионом».

По данным фактам следственным отделом УФСБ по Хабаровскому краю и главным следственным управлением донского управления МВД России возбуждены уголовные дела о мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Руководство РАНХиГС оказывает содействие расследованию.