Луганск, , 09:22 — REGNUM В городе Счастье в Луганской Народной Республике в ближайшие дни запустят тепловую электрическую станцию (ТЭЦ), к которой подключат обесточенные киевским режимом районы Харьковской области. Об этом 21 апреля сообщил представитель администрации ЛНР.

Рубцовск. ТЭЦ www.altaitarif22.ru

«В ближайшие несколько дней мы планируем запустить ТЭЦ в Счастье. Сейчас она еще не работает, ее пока чинят. После запуска к ней подключим и те районы Харьковской области, которые отрубили украинские власти от электричества из Харькова», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 30 тонн гуманитарной помощи доставили в город Балаклеи Харьковской области российские военнослужащие.

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