Луганск, 21 апреля 2022, 09:22 — REGNUM В городе Счастье в Луганской Народной Республике в ближайшие дни запустят тепловую электрическую станцию (ТЭЦ), к которой подключат обесточенные киевским режимом районы Харьковской области. Об этом 21 апреля сообщил представитель администрации ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 30 тонн гуманитарной помощи доставили в город Балаклеи Харьковской области российские военнослужащие.
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