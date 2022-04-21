Нью-Дели, 21 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Глава британского правительства Борис Джонсон, который находится с двухдневным визитом в Индии, не будет «читать нотации» премьер-министру Индии Нарендре Моди из-за отношений с Россией на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил источник в британском правительстве, пишет газета Times of India.

White House Борис Джонсон

Собеседник уточнил, что украинский вопрос действительно будет обсуждаться в ходе встречи глав двух государств, однако в центре переговоров будут стоять вопросы Индоокеанского сотрудничества между Великобританией и Индией.

Источник издания подчеркнул, что британский премьер-министр намеревался совершить эту поездку, чтобы наладить партнёрство с Нью-Дели в сфере торговли, инвестиций, безопасности, обороны и зелёной энергетики, так как «Индия является невероятно важным партнёром» Великобритании.

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«Мы не будем пытаться читать нотации Индии или пытаться убедить их в той или иной позиции. Мы хотели бы работать с Индией конструктивно, как с важным иностранным партнёром», — сказал собеседник.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США продолжают требовать от Индии снижения закупок военной техники и оборудования у России и больше инвестировать в те типы вооружений, «которые сделают нас по-прежнему совместимыми».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21−22 апреля впервые посетит Индию в качестве главы правительства. Целью визита заявлено «углубление долгосрочного партнёрства ради мира и процветания» в условиях нарастания «глобальных экономических вызовов и угроз со стороны авторитарных государств».

Ожидается, что 21 апреля Джонсон встретится с представителями местного бизнес-сообщества в городе Ахмадабаде (штат Гуджарат) на западе страны, а 22 апреля проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.