Брянск, , 09:31 — REGNUM По подозрению в совершении убийства из корыстных побуждений задержана 44-летняя жительница Брянска – в начале марта 2022 года она напала на свою знакомую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тело женщины с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено в частном домовладении по улице Стародубской. Установлено, что у погибшей хозяйки похищены сбережения и ювелирные украшения. Следователи выяснили, что к преступлению причастна знакомая женщины – на допросе злоумышленница призналась в преступлении, пояснив, что пришла в дом с просьбой одолжить денег, но между ней и погибшей произошла ссора. Подозреваемая напала на знакомую с ножом, переоделась в её одежду, похитила ценные вещи и скрылась с места происшествия.

Задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности. Её предъявлено обвинение в совершении убийства из корыстных побуждений, следствие ходатайствует о заключении подозреваемой под стражу.