Токио, 21 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено создать частному бизнесу максимально льготные условия для достижения к 2030 году амбициозной цели — двадцатикратному по сравнению с уровнем 2020 года увеличению производства аккумуляторных батарей. Об этом 21 апреля сообщает газета Yomiuri.

Матьяж Кривиц Склад литиевых аккумуляторов компании Z. D. Линьи, Китай

Суммарная мощность выпускаемых в стране аккумуляторов к 2030 году должна достигнуть 600 ГВт в год. Для этого правительство Японии намерено к лету разработать систему государственных дотаций, стимулирующих частный бизнес инвестировать в их производство.

Современные аккумуляторные батареи всё шире используются в электромобилях и системах накопления энергии. Если в 2015 году японские компании лидировали на мировом рынке с долей порядка 40%, то к 2020 году она сократилась до 21% в связи с ростом выпуска батарей в Китае и Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, объём производства аккумуляторных батарей в Китае в феврале более чем утроился в годовом исчислении, чему отчасти способствовал высокий спрос на электромобили.