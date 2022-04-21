Краснодар, 21 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Программу развития семеноводства сахарной свеклы разработают в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Pixabay.com Сахарная свекла

«Сегодня мы производим четверть всего российского сахара. Краснодарский край один из ведущих регионов по выращиванию сахарной свеклы. Задача номер один — создание своих высокопродуктивных семян стратегически важной сельхозкультуры. Необходимо разработать краевую программу развития семеноводства сахарной свеклы, которая позволит заменить зарубежные аналоги нашими отечественными», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Разработать мероприятия по импортозамещению в семеноводстве сахарной свеклы должна ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы» при поддержке министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Губернатор добавил, что у краснодарских учёных уже есть селекционные наработки, краснодарские сорта агрокультуры зарегистрированы в госреестре селекционных достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте краснодарские аграрии приступили к севу сахарной свеклы, под эту культуру отведено около 200 тысяч гектаров.