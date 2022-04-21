Москва, 21 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Следственный комитет России изучит информацию о проведении украинскими боевиками карательных операций. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба СК.

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В пресс-службе рассказали, что следователи запросят сведения, обнародованные Минобороны России, о карательных рейдах, которые проводят в Николаеве украинские боевики.

«Их цель — выявление у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов», — рассказали в СК.

Следователи зафиксируют и примут меры для установления всех причастных к совершению преступлений в отношении мирных граждан.