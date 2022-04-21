Карабулак, Ингушетия, 21 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Ингушетии отравились угарным газом двое несовершеннолетних жителей города Карабулака. Детям была оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. В причинах происшествия разбираются специалисты, сообщили 21 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС,

ИА REGNUM Газ

Информация о происшествии поступила в дежурную смену в ночь на 21 апреля. Прибывшая на место аварийная служба установила, что дети в возрасте семи и 11 лет пострадали из-за неисправной вытяжной системы водонагревательного оборудования в ванной комнате.

«В результате пострадало двое детей 2011 и 2014 г. р. Данная утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет. Состояние пострадавших после оказания специализированной медицинской помощи удовлетворительное», — уточнили в пресс-службе МЧС.