Челябинск, , 09:17 — REGNUM В Челябинской области казаки Четвертого отдела Оренбургского казачьего войска, а также кадеты Областного молодёжного казачьего центра «Южный» собрали для жителей Донбасса тонну гуманитарного груза. Об этом сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Грузовая «Газель» уже отправлена на сортировочный пункт. В нынешней партии находятся предметы первой необходимости, продовольственные товары и медикаменты.

Как отмечает командир добровольной народной дружины «Хутор Челябинский» Антон Беляев, являющийся также помощником атамана Четвёртого реестрового отдела по работе с молодёжью, груз удалось собрать больше, чем за неделю. Среди медикаментов значатся шприцы, кровоостанавливающие средства, бинты, жаропонижающие, а также средства для обработки ран.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите жителей ДНР и ЛНР.