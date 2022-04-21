Челябинск, 21 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Челябинской области казаки Четвертого отдела Оренбургского казачьего войска, а также кадеты Областного молодёжного казачьего центра «Южный» собрали для жителей Донбасса тонну гуманитарного груза. Об этом сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Грузовая «Газель» уже отправлена на сортировочный пункт. В нынешней партии находятся предметы первой необходимости, продовольственные товары и медикаменты.

Как отмечает командир добровольной народной дружины «Хутор Челябинский» Антон Беляев, являющийся также помощником атамана Четвёртого реестрового отдела по работе с молодёжью, груз удалось собрать больше, чем за неделю. Среди медикаментов значатся шприцы, кровоостанавливающие средства, бинты, жаропонижающие, а также средства для обработки ран.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите жителей ДНР и ЛНР.