Кызыл, 21 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Жители Тувы присоединились к всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!» в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Владислава Ховалыга Автопробег «Zа мир без нацизма!» в Туве

Глава республики Владислав Ховалыг в связи с этим напомнил, что тувинский народ в годы Великой Отечественной войны выразил солидарность с СССР, направив гуманитарную помощь фронту, а также своих бойцов на поля сражений.

«Сегодня, уже будучи век в составе России, мы вновь выражаем свое единодушие в ненависти к нацизму! Мы всецело поддерживаем нашу доблестную Российскую Армию, наших солдат, которые сейчас защищают нашу страну, а может, и весь мир от этой «коричневой» заразы», — написал он в своём телеграмм-канале.