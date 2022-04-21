Калуга, 21 апреля 2022, 09:56 — REGNUM Калужская область занимает третье место по суточной продуктивности коров среди регионов центра России и седьмое в стране. В регионе лидеры по производству молока – Ферзиковский, Медынский, Перемышльский, Куйбышевский и Жуковский районы. Самая большая продуктивность коров в Тарусском районе – 33,1 кг. Об этом 21 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства области Леонида Громова.
Чтобы не допустить сезонного снижения продуктивности дойного стада, в хозяйствах особое внимание уделяется диспансеризации и кормлению животных. Зооветеринарные службы приступили к подготовке коров к летнему содержанию – проводят расчистку и обработку копыт, обрезку рогов и при необходимости — витаминизацию. Кроме того, формируется запас ветеринарных средств и препаратов для содержания животных летом.
Читайте ранее в этом сюжете: Калужские аграрии поделились опытом развития молочного животноводства