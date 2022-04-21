Калуга, 21 апреля 2022, 09:56 — REGNUM Калужская область занимает третье место по суточной продуктивности коров среди регионов центра России и седьмое в стране. В регионе лидеры по производству молока – Ферзиковский, Медынский, Перемышльский, Куйбышевский и Жуковский районы. Самая большая продуктивность коров в Тарусском районе – 33,1 кг. Об этом 21 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства области Леонида Громова.

Молочное стадо
Молочное стадо
ООО «Калужская нива»

Чтобы не допустить сезонного снижения продуктивности дойного стада, в хозяйствах особое внимание уделяется диспансеризации и кормлению животных. Зооветеринарные службы приступили к подготовке коров к летнему содержанию – проводят расчистку и обработку копыт, обрезку рогов и при необходимости — витаминизацию. Кроме того, формируется запас ветеринарных средств и препаратов для содержания животных летом.

«Среди первоочередных задач – создание комфортных условий содержания молодняка для сохранения поголовья. И здесь племенной службе необходимо разработать комплекс мероприятий, направленный на увеличение показателей воспроизводства стада», — отметил Леонид Громов.

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