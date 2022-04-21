Калуга, 21 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Калужская область занимает третье место по суточной продуктивности коров среди регионов центра России и седьмое в стране. В регионе лидеры по производству молока – Ферзиковский, Медынский, Перемышльский, Куйбышевский и Жуковский районы. Самая большая продуктивность коров в Тарусском районе – 33,1 кг. Об этом 21 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства области Леонида Громова.

ООО «Калужская нива» Молочное стадо

Чтобы не допустить сезонного снижения продуктивности дойного стада, в хозяйствах особое внимание уделяется диспансеризации и кормлению животных. Зооветеринарные службы приступили к подготовке коров к летнему содержанию – проводят расчистку и обработку копыт, обрезку рогов и при необходимости — витаминизацию. Кроме того, формируется запас ветеринарных средств и препаратов для содержания животных летом.

«Среди первоочередных задач – создание комфортных условий содержания молодняка для сохранения поголовья. И здесь племенной службе необходимо разработать комплекс мероприятий, направленный на увеличение показателей воспроизводства стада», — отметил Леонид Громов.