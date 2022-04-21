Симферополь, 21 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Научно-исследовательское судно (НИС) «Профессор Водяницкий» благодаря национальному проекту «Наука и университеты» отправилось в новую, 121-ю экспедицию для проведения исследований в Черном море.

Minobrnauki. gov. ru Научно-исследовательское судно (НИС) «Профессор Водяницкий»

В научную группу вошли сотрудники Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского, Морского гидрофизического института и Института природно-технических систем РАН. За 26 дней учёные запланировали провести широкий спектр морской научной деятельности.

«На научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий» работает несколько отрядов. Например, у нас есть отряд новых методов биомониторинга. Его задачи — проведение лабораторных экспериментов на борту», — рассказала начальник экспедиции, кандидат биологических наук Наталия Бурдиян.

Ученые проведут радиохимические исследования в глубоководных и прибрежных районах черноморской акватории, оценят влияние токсикантов на обитающие там морские виды, проверят динамику распределения метана в кислородном слое толщи воды, исследуют видовое разнообразие и распределение мезопланктона для оценки кормовой базы рыб, а также получат свежие данные по изменению черноморской экосистемы.

Кроме того, исследователи изучат распределение групп бактерий в море в весенний период, икры камбалы-калкан в период нереста в шельфовых водах, оценят состояние ихтиопланктона, исследуют загрязнение воды и будут с судна наблюдать за морскими млекопитающими.

За бесперебойной работой устройств на судне следит ведущий инженер научно-технической службы Сергей Бабич.

«Наша служба сопровождает работу с лебёдками. Также осуществляем спуск грунтоотборного оборудования. Такие экспедиции очень важны с точки зрения экологического мониторинга», — пояснил он.

НИС «Профессор Водяницкий» — единственное в Крыму специализированное научное судно, способное выполнять весь спектр океанографических, геолого-разведывательных, гидрохимических и гидробиологических исследований в Азово-Черноморском бассейне. На его борту размещено 11 научных лабораторий с современным оборудованием, включая сейсмическую аппаратуру, эхолот, метеостанцию, подводную камеру, станцию спутниковой связи и навигации и так далее. Часть материалов будут обрабатывать сразу на борту.

В 2021 году экспедиция «Профессора Водяницкого» в Чёрном море включала исследование акватории от западного Крыма до Керченского пролива.

«Гидробиологи получили новые данные по распределению нефтяных загрязняющих веществ в поверхностном слое морской воды и донных отложениях в прибрежной акватории черноморского побережья Крыма», — пояснил доктор географических наук, гл. н. с. ФИЦ МГИ Юрий Артамонов.

По его словам, предполагаемые работы внесут вклад в малоизученный вопрос идентификации углеводородов биогенного и антропогенного происхождения и помогут скорректировать результаты прямых измерений содержания нефтепродуктов в морской воде.

«В 2021 году был проведён полностью капитальный ремонт всех узлов и механизмов, мы прошли пятилетнее освидетельствование судна под надзором Российского речного регистра. Осуществлен ремонт двигателя, заменена рулевинтовая часть, судно полностью готово», — пояснил заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей им. А. О Ковалевского РАН» Ярослав Андрончик.

Напомним, что нацпроект «Наука и университеты» призван вывести Россию в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях.