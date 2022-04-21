Владивосток, 21 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершили установку паркоматов — всего их 37, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Правительство Приморья Паркомат во Владивостоке

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Паркоматы предназначены для безналичной оплаты парковки – для удобства расположены в разных районах города, однако платной парковка на начальном этапе будет только в пилотной зоне.

В границах пилотной зоны на участках улиц Прапорщика Комарова, Уткинская, Фонтанная, переулок Павленко и Светланская также установлены дорожные знаки. Стоит отметить, что вдоль дорог не будет каких-либо заграждающих конструкций, цепей или столбиков. Парковочные места обозначат разметкой. Она будет нанесена, как только позволит погода.

Первые 15 минут парковки будут бесплатными, далее открывается парковочная сессия, оплатить которую можно будет в любом паркомате безналичным способом. Также предусмотрены и другие способы оплаты, помимо паркоматов. Тарифную сетку утвердит администрация Владивостока.

Парковки будут платными только в рабочие дни и только в дневное время — в выходные и праздничные дни, а также по ночам парковаться вдоль дорог можно бесплатно.

Фиксировать неправильную и неоплаченную парковку будут паркрайты, они будут находиться в спецавтомобилях, которые будут курсировать по пилотной зоне.

Во Владивостоке предусмотрено оборудование не менее 3113 парковочных мест, как на улично-дорожной сети, так и на закрытых парковках.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке уже начали создавать платные парковки вдоль дорог, как это делается во многих российских и зарубежных городах. Первые платные парковочные места появятся уже совсем скоро вдоль центральных улиц. В дальнейшем практику распространят и на другие районы города.