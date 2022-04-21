Вашингтон, 21 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в список 20 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 апреля сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче с «Вегас Голден Найтс». Теперь на его счету 1410 очков за карьеру в НХЛ – 780 голов и 630 передач.

По этому показателю он вошёл в топ-20 игроков в истории НХЛ, обойдя Дэйла Хаверчука, у которого 1409 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по сезонам с 50 голами в регулярном чемпионате НХЛ.