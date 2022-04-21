Новосергиевский район, Оренбургская область, , 09:08 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту обнаружения на территории школы тротиловой шашки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Лапазская школа пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Подозрительный предмет с проводом был найден на территории Лапазской средней общеобразовательной школы. При обследовании специалисты установили, что находка является тротиловой шашкой с детонатором.

Стоит отметить, в здании детей нет. С начала апреля учреждение образования находится на капитальном ремонте. Именно рабочие обнаружили в песке шашку.